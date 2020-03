Coronavirus, entro marzo il test per la diagnosi rapida in 60 minuti

Diasorin annuncia di aver completato presso l'Ospedale Spallanzani di Roma ed il Policlinico San Matteo di Pavia, gli studi necessari per supportare l'approvazione 'Ce' e 'Fda Eua' di un «innovativo test molecolare per l'identificazione rapida del nuovo coronavirus Covid-19». Lo si legge in una nota del Gruppo.



Il test molecolare di rapida risposta di Diasorin permetterà di ottenere risultati entro 60 minuti rispetto alle 5-7 ore attualmente necessarie con altre metodologie. Sarà reso disponibile probabilmente entro marzo allo Spallanzani di Roma e al San Matteo di Pavia e l'iter di registrazione sarà presentato alla Food and Drug Administration per l'Emergency Use Authorization.



«Ci siamo attivati non appena sono state rese pubbliche le informazioni sulla sequenza genetica del virus, collaborando con i Centri di Riferimento italiani e statunitensi per sviluppare test molecolari veloci e accurati per fronteggiare questa emergenza sanitaria», sottolinea Giulia Minnucci, R&D Director Europe in DiaSorin. In tal senso Minnucci spiega: «abbiamo analizzato oltre 150 sequenze virali pubblicate oggi nel database mondiale delle banche genetiche e disegnato un test destinato a rilevare tutte le varianti attualmente conosciute del Coronavirus Covid-19».



«Riteniamo di fondamentale importanza sviluppare un test per l'identificazione del Coronavirus in grado di fornire risultati precisi in tempi rapidi e orientare al meglio le decisioni cliniche», aggiunge John Gerace, presidente di DiaSorin Molecular. «Come specialisti della diagnostica - conclude - abbiamo il dovere di rispondere a questa emergenza nel modo più rapido possibile, mobilitando i nostri ricercatori per realizzare un test di diagnostica molecolare che, ci auguriamo, possa contribuire a contenere questa nuova emergenza sanitaria». Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA