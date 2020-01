Coronavirus, studentessa italiana in quarantena a Wuhan: «Ci hanno chiusi nei college e fornito kit medici»

Venerdì 24 Gennaio 2020, 12:01

Bloccata aper evitare che possa. Petra Vidali, ha, che si trova nei college della Huazhong University of Science and Technology, per studiare. La ragazza è stata messa in, insieme a tutti gli altri abitanti della città, per paura che possa contagiare altre persone.Il coronavirus sta iniziando a fare paura in tutti il mondo. La polmonite misteriosa di cui si conosce poco e della quale non si ha una cura ha già fatto 26 vittime e 830 contagi in Cina e si stanno registrando diversi casi di contagio in tutto il monodo, uno dei quali potrebbe essere anche a Bari.La 24enne è arrivata in Cina dopo aver frequentato l’istituto Algarotti, aver studiato all’Università di Ca’ Foscari laureandosi in Lingue orientali. Petra ha spiegato che lei, come tutti gli altri studenti sono chiusi nel college e che le autorità hanno fornito loro mascherine, sapone e un termometro per tenere sotto controllo uno dei principali sintomi della malattia. Come loro, tutte le altre scuola hanno adottato simili misure di sicurezza e la gente circola in strada e nei luoghi pubblici il meno possibile per evitare il contagio, ha spiegato a La Nuova Venezia.