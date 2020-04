Coronavirus, Rezza: «I test sierologici non saranno dei patentini di immunità»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». Giovanni, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Iss, intervenuto ai microfoni di “Agorà” su Raitre, ha chiarito la questione sui test sierologici, spiegando che diranno soloRezza ha specificato però nel caso in cui test siano affidabili. Il direttore ha anche aggiunto che a questo tipo di test dovranno essere affiancari dei tamponi per dare un quadro clinico completo del paziente. Intanto in questi giorni sta partendo la procedura per questo tipo di test.Il commissario Domenico Arcuri ha avuto dal governo l'incarico di avviare la procedura pubblica per la ricerca e l'acquisto dei test, che dovranno rispondere ad una serie di caratteristiche individuate dal ministero della Salute. Il test, a quanto risulta, sarà somministrato ad un campione di 150mila persone individuate su scala nazionale e suddivise per profilo lavorativo, genere e 6 fasce di età.L'obiettivo «è avere un unico test nazionale», ha spiegato il vicedirettore dell'Oms e membro del Comitato tecnico scientifico Ranieri Guerra sottolineando che "se andiamo ad usare diversi test con diverse performance rischiamo di avere una difficile comparazione". Guerra ha poi spiegato che il test che verrà selezionato dovrà garantire standard minimi di qualità, tra cui avere un'attendibilità superiore al 95%e sarà tra quelli che prevedono un prelievo da sangue venoso.