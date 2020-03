Coronavirus, la nuova ricerca: «Può spostarsi di 4,5 metri e viaggia nell'aria per mezz'ora»

Coronavirus, entro marzo il test per la diagnosi rapida in 60 minuti

La polizia non controlla chi esce di casa: attenti alla fake news

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A diverse settimane dall’inizio dell’epidemia di, tutto ciò che abbiamo sentito in questo periodo potrebbe aver avuto un’efficacia relativa: uno studio condotto da un team di epidemiologi cinesi avrebbe infatti scoperto che lache da tempo ci viene consigliato di mantenere per evitare il contagio da Covid19, potrebbe non bastare.Secondo questo nuovo studio, di cui ha riferito il South China Morning Post, il virus può spostarsi: la ricerca è stata condotta prendendo spunto dal caso di un cittadino che si trovava su un autobus affollato, lo scorso 22 gennaio. Quest’ultimo, pur essendo in penultima fila (con sintomi ma senza mascherina), avrebbe infettato ben 7 persone (più altre 6 su un altro autobus), tra cui una coppia che era seduta ben 6 file davanti a lui.Azzeccatissime invece le altre indicazioni, tra cui quella di lavare spesso le mani: i ricercatori hanno infatti rilevato che il virus può sopravvivere per giorni sulle superfici in cui sono presenti residui di saliva o di gocce espulse dal naso. Toccare una di queste superfici può dunque contaminare le nostre mani, e a quel punto sarebbe fatale toccarsi naso, bocca e viso. C'è da dire che, come hanno dimostrato altre ricerche, il ceppo del Covid19 arrivato in Italia è meno aggressivo rispetto al ceppo cinese. Alla fine dei conti comunque la soluzione migliore, come è sempre più evidente, è restare a casa.