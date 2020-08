Coronavirus, perdita dell'olfatto: ecco come riconoscere se si è malati o è un semplice raffreddore

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Agosto 2020, 21:09

Laè uno dei, ma va detto che anche con un comunesi può perdere questo senso. Come è possibile riconoscere la din previsione dell'autunno e dei primi malanni stagionali? Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati dell’Università Cattolica di Lovanio (Belgio) ha effettuato studi con altre università e ha tracciato delle differenze.Gli esperti hanno effettuato uno studio su 30 persone: dieci affette da COVID-19, dieci con un brutto raffreddore e dieci sane del gruppo di controllo. Tutte sono state sottoposte a vari test per valutare la capacità di percepire gli odori e il gusto e determinarne le differenze. La prima differenza è che i malati di covid non hanno il naso chiuso contrariamente a chi ha il raffreddore, inoltre di solito chi affetto da covid non riesce a distinguere nemmeno i sapori dolci e amari.Ma perché c'è questa differenza nella perdita dell'olfatto tra chi è colpito dal raffreddore e chi dal coronavirus? Secondo gli scienziati ciò è dovuto al fatto che il SARS-CoV-2 riesce a farsi strada nel sistema nervoso centrale e infiammarlo, probabilmente attraverso il bulbo olfattorio.In questo modo si può capire a grandi linee se si è affetti da covid o da una qualunque altra malattia come raffreddore o influenza, ma gli esperti ricordano che è sempre bene effettuare i tamponi se si avesse il sospetto di aver contratto il coronavirus e di mettersi in isolamento fiduciario.