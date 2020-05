Coronavirus, pericolo non solo per starnuti e tosse: «Parlando si genera droplet in grado di resistere per 14 minuti in aria»

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Maggio 2020, 20:16

In unche possono essereUn nuovo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Pnas, spiega che parlando si producono fino a. Non sono, dunque, solo colpi di tosse e starnuti a mettere a rischio per il contagio, ma anche il semplice parlare.I ricercatori del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases dell’Università della Pennsylvania, hanno fatto uno studio delle molecole all'interno del corpo umano. Hanno condotto un'esperimento, facendo parlare delle persone all'interno di una scatola di cartone osservando poi le particelle che venivano liberate. Gli studiosi hanno rilevato un gran numero di droplets e ne hanno studiato velocità e dimensione, stabilendo che, qualora una di queste particelle dovesse contenere coronavirus, sarebbe contagiosa per almeno 14 minuti all'interno di un ambiente chiuso.Quindi per questo è importante indossare sempre le mascherine, proprio per limitare i contagi, soprattutto nel caso in cui si sia asintomatici.