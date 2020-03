Coronavirus, lo studio tedesco: «La pandemia durerà due anni»

«Le pandemie vanno avanti a ondate, questo è noto. La pandemia da coronavirus, stando alle nostre valutazioni, potrà durare due anni». Lo ha detto il presidente dell'istituto tedesco Robert Koch, Lothar Wieler, a Berlino in conferenza stampa. «Ovviamente tanto più presto arriverà il vaccino tanto meglio è», ha aggiunto.

«Il vaccino sarà pronto in poche settimane, ma un vaccino va testato, e questo processo dura del tempo», ha affermato Wieler. «Bisogna capire se protegga effettivamente contro la malattia e se è sicuro sul fronte di altri possibili effetti collaterali», ha concluso.Anche negli Stati Uniti si preparano a fronteggiare una pandemia che potrebbe durare "18 mesi se non di più". Lo afferma la Cnn, che fa riferimento ad un piano federale illustrato in un documento di 100 pagine. Secondo il report, l'emergenza potrebbe snodarsi attraverso "diverse ondate della malattia". Il report, si legge sul sito dell'emittente, è stato redatto venerdì scorso e delinea decisioni e provvedimenti che il governo federale considera per affrontare la crisi. Nel documento, l'amministrazione -evidenzia la Cnn- non afferma in maniera categorica che la pandemia durerà 18 mesi. Il governo, però, delinea i piani che consentiranno al paese di affrontare un'emergenza prolungata, che potrebbe avere conseguenze -tra l'altro- sulla fornitura di prodotti e servizi destinati al settore pubblico, al privato e ai consumatori. Nel piano si evidenziano i pericoli che deriverebbero dalla carenza di apparecchiature e materiali nel settore sanitario, con riferimento in particolare ai respiratori per la terapia intensiva e alle protezioni per il personale. L'obiettivo è allertare i singoli stati affinché le autorità locali siano pronte a intervenire. Nel report, aggiunge la Cnn, si fa riferimento all'iter per la produzione di un vaccino. Il governo, però, dovrebbe operare con la consapevolezza che "servirà molto tempo per lo sviluppo".