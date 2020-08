Coronavirus, Oms: «Troppe poche sanzioni in Italia, così il paese rischia 4000 contagi al giorno»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Agosto 2020, 13:51

L'un Italia preoccupa l'Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms ha spiegato che se il trend continuerà come nei giorni scorsi siSecondo quanto riportato in un'intervista al Il Messaggero il grande problema resta la veloce diffusione del virus.«Non sono preoccupato per la gravità clinica che deriverà da questi nuovi positivi che in questo momento non incidono in modo significativo sui ricoveri, ma osservo che sono ancora le persone a far circolare il virus, aumentando la probabilità di contagio sui soggetti più fragili», ha spiegato aggiungendo che per arrivare a mille sono stati necessari molti giorni, ma secondo l'esperienza dei mesi scorsi salire oltre i 4 mila si impiegherà molto meno.Il motivo dell'impennata dei contagi secondo Guerra e nel basso numero delle sanzioni che hanno portato le persone a rilassarsi troppo: «Manca l’aspetto sanzionatorio, quello che invece, ad esempio in Campania, ha applicato il presidente De Luca. Consigliare comportamenti confidando nella buona volontà di tutti è utile. Ma poi per poche persone irresponsabili, per poche persone che non ci credono, per pochi negazionisti che non sono sanzionati e costretti al rispetto delle regole, perdiamo una situazione ottimale che abbiamo ereditato dal lockdown dopo tanti sacrifici da parte del Italiani». Solo con il tracciamento e la prevenzione sarà possibile far riabbassare il numero dei contagi.