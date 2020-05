“Il ruolo del medico competente ai tempi del Coronavirus”: il manuale per la gestione della pandemia sui posti di lavoro

Ora a Tor Bella Monaca si spaccia sui terrazzi sugli androni condominiali.

Roma, omicidio-suicidio a Primavalle: ex guardia giurata spara e uccide la moglie davanti al figlio, poi si ammazza

Anche la letteratura medico scientifica si specializza in Coronavirus. Una branca importante della medicina, quella del lavoro che si è occupata insieme aldi studiare un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione delnegli ambienti di lavoro, ora ha un manuale che traccia un percorso per l'organizzione dei luogi di lavoro. Non soltanto mascherine e guanti, ma regole importanti da seguire.editore. Gli autori, autorevoli esperti del settore e della materiaspiegano le procedure e le iniziative per il contenimento del contagio, descrivendo le misure organizzative e di prevenzione e protezione, l’informazione e formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione dei casi sospetti e confermati. ( nella foto in basso il Dottor, uno degli autori dell'opera specializzato in medicina del lavoro).La trattazione poi definisce il lavoratore fragile in base a norme e letteratura e specifica lo stato dell’arte sui test sierologici tra letteratura scientifica ed indicazioni regionali. Viene poi trattato il ruolo del medico competente come figura a metà tra. Infine viene trattata la collaborazione tra organo di vigilanza, medico competente e medico di medicina generale. Il testo, centralizzato sul ruolo del medico competente, si rivolge per i contenuti a pieno titolo a tutti gli attori della prevenzione.