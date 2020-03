Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 11:43

Ilattraverso la manipolazione disimili a quello della Sars. E' questa la conclusione a cui è giunto uno studio pubblicato su Nature Medicine da un gruppo internazionale di ricerca guidato dal californiano Scripps Research Institute.I risultati sembrano così rispondere indirettamente anche allenate nelle ultime ore da un vecchio"Nel mezzo dell'emergenza sanitaria globale da Covid-19, è ragionevole chiedersi perché è importante conoscere l'origine della pandemia", scrivono i ricercatori. "Capire nel dettaglio come un virus animale ha fatto il salto di specie per infettare l'uomo in modo così efficace ci aiuterà a prevenire simili eventi futuri".Alla luce delle caratteristiche genetiche del virus SarsCoV2, "non crediamo che sia plausibile qualsiasi scenario che riconduca la sua nascita al laboratorio". Per dimostrare in modo incontrovertibile l'origine naturale del virus bisognerà "ottenere sequenze virali correlate da fonti animali". L'identificazione di un potenziale ospite intermedio, così come il sequenziamento del virus dai primissimi casi di contagio, potrà essere altrettanto utile.