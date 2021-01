Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 13 gennaio: i dati alle 17. In Veneto e Puglia contagi in calo

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 13 gennaio del Ministero della Salute: i dati di oggi dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Mentre il Governo è in bilico con una crisi alle porte, e il ministro Speranza annuncia lo stato d'emergenza prorogato al 30 aprile e la nuova divisione in fasce delle Regioni, i numeri degli ultimi giorni sui contagi e i decessi non sono incoraggianti.

Leggi anche > Speranza: stato d'emergenza fino al 30 aprile, ok alla zona bianca

I bollettini regionali

Dai singoli bollettini regionali i primi dati. In Veneto i nuovi positivi sono 1.884 con 91 morti, dato in discesa rispetto alle ultime settimane ma anche rispetto a ieri quando i decessi erano stati 166. In Toscana i casi sono invece 507 con 11 morti, mentre in Puglia si registrano 1.082 nuovi positivi con 15 decessi nelle ultime 24 ore. Nel Lazio i nuovi casi sono invece 1.612 con 41 morti.

