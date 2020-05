Coronavirus, l'immunologa Antonella Viola: «Il virus non si è attenuato. Danni permanenti ai polmoni? Il rischio c'è»

di Simone Pierini

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando arriveremo nella stagione invernale, e arriverà di nuovo l'influenza,. Riuscire a distinguere tra l'una e l'altra sarà importantissimo. Come sarà importantissimo non affollare gli ospedali». Lo ha detto questa sera l'immunologaa Piazzapulita su La7.Su eventualiprovocati dal Covid Antonella Viola ammette che «. Le persone che hanno subito polmoniti gravi, che sono state intubate, hanno dei danni ai polmoni che possono durare nel tempo».Sulla possibilità che il Covid abbia perso "forza" l'immunologa sostiene che «tali da far pensare che il virus si sia attenuato. Abbiamo imparato a gestire meglio i pazienti e le persone fragili le abbiamo già perse».