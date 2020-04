Coronavirus, giallo immunità: «51 pazienti guariti in Corea di nuovo positivi a fine quarantena»

di Domenico Zurlo

coronavirus, dopo diverse settimane ormai dall'inizio della pandemia, gli scienziati non sanno ancora tutto: e tra i misteri del Covid-19, quello più importante di cui si parla negli ultimi giorni è l'eventualità di ricadute in chi è già guarito. Un'eventualità molto probabile, secondo le autorità sanitarie della Corea del Sud, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia nelle prime settimane, e che ora sembra essere sul punto di uscire dall'emergenza.



Circa 51 pazienti classificati come guariti in Corea infatti sono risultati di nuovo positivi, hanno fatto sapere dai centri coreani per la prevenzione e il controllo delle malattie in una comunicazione di pochi giorni fa: questi pazienti sarebbero risultati nuovamente positivi dopo essere usciti dalla quarantena, ha detto Jeong Eun-Kyeong, direttore generale del CDC sudcoreano, scrive l'agenzia Bloomberg . Deldopo diverse settimane ormai dall'inizio della pandemia, gli scienziati non sanno ancora tutto: e tra i misteri del Covid-19, quello più importante di cui si parla negli ultimi giorni è l'eventualità di ricadute in chi è già guarito. Un'eventualità molto probabile, secondo le autorità sanitarie della Corea del Sud, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia nelle prime settimane, e che ora sembra essere sul punto di uscire dall'emergenza.Circa 51 pazienti classificati come guariti in Corea infatti sono risultati di nuovo positivi, hanno fatto sapere dai centri coreani per la prevenzione e il controllo delle malattie in una comunicazione di pochi giorni fa: questi pazienti sarebbero risultati nuovamente positivi dopo essere usciti dalla quarantena, ha detto Jeong Eun-Kyeong, direttore generale del CDC sudcoreano,

«Stiamo conducendo studi approfonditi su questo, ci sono stati molti casi in cui i pazienti sono negativi un giorno e positivi un altro». Secondo quanto affermato dal CDC, un paziente dovrebbe essere considerato guarito quando risulta negativo in due test effettuati a un giorno di distanza.La Corea del Sud è stato uno dei primi Paesi colpiti daldopo la Cina, ma grazie ad uno screening di massa e alla tecnologia utilizzata per rintracciare i movimenti dei cittadini, soprattutto infetti, si è riuscito a contenere il numero delle vittime, a differenza di quanto avvenuto in Europa, in primis in Italia. I ricercatori e gli scienziati in tutto il mondo sono in corsa per scoprire sempre di più sul virus e sviluppare un vaccino efficace, mentre in quasi tutto il mondo continua il lockdown forzato e si fa la conta di contagiati e morti.