Coronavirus, l'infettivologo Galli: «Riaprire per area geografica, ma servono test rapidi»

, con una fase 2 divisa tra regione e regione: è l'idea che trova d'accordo, infettivologo al Sacco di Milano e ordinario alla Statale, che in un'intervista al Fatto Quotidiano ha parlato della possibilità di riaprire l'Italia dopo il lockdown con differenze di date tra regione e regione. «Forse sarebbe opportuno in qualche regione differenziare per area geografica. Prima però bisogna avere il coraggio di predisporre indagini serie senza aspettare Godot».Secondo Sacco si dovrebbe puntere sui «test rapidi: se non aspettiamo altro tempo a ordinarli sono disponibili subito e costano 5 euro, al massimo 10. I test Elisa o Clia costano 5 volte tanto e non sono ancora a disposizione. Bisogna dire basta a questo atteggiamento di discredito immotivato in generale del test rapido. Bisogna distinguere e non fare proposte insostenibili dal punto di vista economico e dei tempi. Il bando del Commissario prevede solo il test dell'anticorpo IgG, quello che si sviluppa più avanti. Non quello dell'IgM che insorge all'inizio dell'infezione».Ma non avrebbe più senso cercare anche l'IgM per scoprire qualche asintomatico? «Certo che avrebbe senso. Così si cerca solo chi ha già avuto nel passato l'infezione. Però le devo dire anche che la ricerca dell'IgM è il punto debole dei kit rapidi. Funzionano molto meglio sulle IgG. Io ritengo si debbano usare più test: il kit rapido su larga scala e poi i tamponi e il prelievo venoso ai positivi al kit. Se devo abbattere un muro e non ho ancora il martello pneumatico comincio con il piccone, dopo avere accertato che abbia il manico e la punta, non aspetto il meglio che è nemico del bene».Il suo Istituto non prende l'un per cento sui kit rapidi che sta consigliando di usare? Il Policlinico San Matteo, lecitamente incasserà royalties sui kit sierologici della Diasorin che ha ideato il team guidato dal professor Baldanti, ricorda Il Fatto Quotidiano. «Tutti i test da noi impiegati finora sono frutto di donazioni - afferma Galli - Non c'è stata la spesa di un euro se non da parte dei donatori che ovviamente ringrazio per questo e non abbiamo intenzione di incassare un centesimo. La ricerca pubblica finanziata dai privati non è una novità. Fausto Baldanti io lo stimo molto. Gli sviluppi dei risultati della sua ricerca - per altro importanti e dei quali va legittimamente fiero - l'hanno messo al di là delle sue intenzioni in una situazione di oggettivo conflitto di interessi, ma ciò non toglie che lui sia e resti un ottimo e serio professionista e uno scienziato di valore».