Coronavirus, l'appello dell'Iss: «Attenzione al fumo di sigaretta, il rischio di finire in terapia intensiva è doppio»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 10:07

Quando si è "temuto" per la chiusura dei, poi smentita poco dopo, è partita la corsa ai distributori automatici. Un po' come accadde per i supermercati. Ma in tal senso l' Isituto Superiore di Sanità ha lanciato un allarme:. Lo ha fatto pubblicando una nota sul sito ufficiale del Ministero della Salute. «», si legge in un testo pubblicato in data 19 marzo.In Italia i fumatori sono 11,6 milioni, il 22% della popolazione di età superiore ai 15 anni. Gli uomini che fumano sono oltre 7 milioni e le donne 4,5 milioni. Tra gli studenti di età compresa tra 14 e 17 anni fumano abitualmente 11,1% e occasionalmente il 13,4%.Un monito quello dell'Iss inviato a tutti quelli che non riescono a perdere il vizio del tabacco. Studi recenti condotti in Cina, riporta un’infografica dell’Istituto, indicanosevera da Covid-19 in pazienti con storia di uso di tabacco rispetto a non fumatori.«Un terzo in più dei fumatori positivi al Covid-19 presentava all’atto del ricovero una situazione clinica più grave dei non fumatori, e per loro- ha spiegato Roberta Pacifici, direttore del Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’Iss -. Questi studi ipotizzano anche che la condizione di fumatore spieghi la differenza di genere nel tasso di letalità riscontrata che sarebbe del 4,7% negli uomini contro il 2,8% nelle donne. Infatti, la prevalenza di fumatori in Cina è molto elevata e supera il 50% mentre quella delle donne è inferiore al 3%».