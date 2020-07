Coronavirus, l'allarme di Sebastiani: «Crescita esponenziale di focolai in Italia. Soprattutto nord e costa tirrenica»

Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 11:56

Il matematico ricercatore del Cnr, in un'intervista a Open, ha parlarto dell'evoluzione dell'epidemia nel nostro paese, che si sta sviluppando in maniera diversa rispetto alla scorsa primavera.- spiega Sebastiani -Alla fine di maggio eravamo in una condizione molto buona. Diversi clinici e virologi riportavano dati incoraggianti, sia per la carica virale, sia per il grado di sintomatologia dei pazienti, elementi correlati tra loro. Anche l’incidenza era in diminuzione.».Secondo il monitoraggio nazionale, a nord ci sono più cluster che al sud. E la prevalenza dei focolai è nelle regioni tirreniche. Inoltre non risultano regioni esenti al contagio. Da giugno si è iniziato a parlare del fenomeno focolai «». L'aspetto positivo è che sono «».Le regioni con maggior numero di cluster sono Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Mentre su scala provinciale, il matematico ha notato una certa ricorrenza nell’insorgenza dei focolai nelle stesse province. «». Nei due mesi analizzati da Sebastiani, sono scoppiati cinque focolai a Roma e sette nella provincia di Bologna, «». La ricorrenza si osserva nella maggioranza delle province dell’Emilia Romagna, regione seconda alla Lombardia per numero totale di focolai.