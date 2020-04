Coronavirus, l'esperto di pandemie: «La malattia continuerà a circolare per tutta l'estate»

L'esperto di pandemie: virus in circolazione per tutta estate

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 18:59

IlAlessandro, 55 anni, fisico di formazione e direttore del Laboratory for the modeling of biological and Socio-technical Systems, alla Northeastern University di Boston, esperto di pandemie, è convinto che il virus continuerà a girare ancora per molti mesi.Intervistato da Il Corriere della Sera ha spiegato che i cma il virus non scomparirà. «C’è un po’ di confusione su questa idea del picco. A volte si pensa che quando si raggiunge e si supera il picco, il peggio sia passato. Ma non è così, sei solo a metà strada. E il secondo tratto per scendere al livello di zero dei contagi è altrettanto insidioso di quello in salita. Non si possono allentare le misure di contenimento».L'esperto invita a non abbassare la guardia e spiega che negli Usa si rischia di vedere accadere quello che è successo in Italia qualche settimana fa. Bisogna cercare di organizzarsi per fare in modo che ci sia un ritorno alla "normalità" ma che venga fatto in sicurezza per evitare il rischio che si riaccendano focolai: «L’esempio è quello della Corea. Occorre una struttura sanitaria in grado di fare tamponi praticamente porta a porta. Sarà così fino a che non si trova il vaccino, ma ci vorranno altri 12-18 mesi».