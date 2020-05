Quanto durerà questa pandemia di, che ormai da gennaio ha colpito prima la Cina e poi quasi tutto il mondo? Secondo una previsione del 'Center for Infectious Disease Research and Policy' (CIDRAP) dell'Università del Minnesota, riportata dalla CNN, la pandemia durerà ancora per 18-24 mesi, ovvero fino a quando il 60-70% della popolazione mondiale non avrà contratto la malattia.Quanto al vaccino, la grande speranza, potrebbe certamente aiutare ma non in tempi rapidi. «Questa cosa non si fermerà finchè non infetta il 60-70 percento della popolazione, ha detto all'emittente Usa Mike Osterholm, direttore del CIDRAP e uno degli autori dello studio: