Coronavirus, Crisanti: «La seconda ondata potrebbe arrivare già da fine agosto». Cosa sta succedendo

Lapotrebbe arrivare in. Se a lungo gli esperti hanno ipotizzato una seconda ondata nel periodo autunnale, quindi tra ottobre e novembre, ora dal professor, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, sembrano arrivare previsioni poco confortanti.In un'intervista a Il Messaggero l'esperto ha spiegato che guardando i numeri degli altri paesi europei c'è da temere anche in Italia per una seconda ondata. Il primo dubbio di Crisanti è sui tamponi, ipotizza che l'Italia potrebbe avere numeri più bassi di contagi perché sta facendo meno test: «Ma non voglio per forza essere pessimista, magari siamo più bravi, più efficaci nell’isolare i focolai. Comunque sia, sarebbe utile conoscere le ragioni della differenza dei nostri dati con quelli degli altri Paesi».Per il professore serve prendere in Italia misure di sicurezza più serie, soprattutto con i tamponi per chi viene da altri paesi. Sull'arrivo di una seconda ondata chiarisce che non sa se ci sarà un nuovo picco di contagi come nei mesi di marzo e aprile, ma sicuramente, secondo Crisanti, la situazione è più complicata del previsto e parla di una fine estate impegnativa.