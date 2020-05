Quanto resiste il Covid-19 sulle superfici? La risposta ufficiale del ministero

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanto resiste il c? A spiegarlo è una circolare diffusa dalallo scopo di aiutare nel corso della fase 2 tutte le attività che stanno riaprendo a rendersi conto dei rischi e a sanificare adeguatamente le superfici delle aree comuni. Nel documento si spiega in cheer prevenire e contenere la diffusione del virus.Distanziamento sociale, mascherine e pulizia delle mani sono alla base della limitazione del contagio. La circolare firmata dal direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, Giovanni Rezza, ribadisce che la prima fonte di contagio sono i droplets, ma bisogna fare attenzione anche alle superfici con le quali si entra a contatto.Una tabella spiega sia per quanto tempo è stato possibile rilevare le particelle infette, ma anche dopo quanto queste sono scomparse dalle rilevazioni. Sulla carta il covid resiste fino a 3 ore, sui tessuti fino a tre giorni, così come sul legno, su banconote e vetro ha una durata massima fino a 4 giorni. Sulla plastica, sull'acciaio e sulle mascherine chirurgiche è in grado di rimanere anche fino a 7 giorni