Coronavirus, bollettino Spallanzani: «I due italiani stanno bene». Coppia cinese in miglioramento

Coronavirus, l'Istituto Spallanzani ha comunicato il nuovo bollettino medico riguardo le condizioni delle persone ricoverate dopo essere risultate positive al virus che ha colpito la regione di Wuhan causando centinaia di morti. La coppia di turisti cinesi ricoverata in terapia intensiva non è ancora fuori pericolo, ma continua «il progressivo e costante miglioramento, in particolar modo

«I due giovani attualmente ricoverati sono entrambi in ottime condizioni di salute e di umore», si legge ancora nel bollettino medico dello Spallanzani, in merito alle condizioni di Niccolò il 17enne di Grado bloccato per due volte in Cina a causa della febbre e risultato negativo ai due test, e del ricercatore italiano contagiato da coronavirus.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 12:15

» per quanto riguarda l'uomo.