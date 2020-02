Coronavirus, bollettino Spallanzani: coppia cinese resta in terapia intensiva

, l'ultimo bollettino dell'ospedaledi Roma sulle condizioni dei due turisti cinesi positivi al virus che si è diffuso nelle ultime settimane nell'area vicino a Wuhan: la coppia di cinesi è in condizioni stabili, e dunque ancora critiche.I due sono ricoverati allo Spallanzani da 8 giorni. Le condizioni della coppia si erano aggravate circa 48 ore fa e, permanendo lo stato di gravità, si trovano ancora in terapia intensiva. In giornata è atteso un altro bollettino medico dell'ospedale romano.