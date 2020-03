Coronavirus, non è vero che le bevande calde lo neutralizzano

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come durante ogni emergenza, spuntano anche numerose. Nel caso delforse la più fantasiosa è quella che sostiene ci sia un legame con la birra Corona . Ma non è l'unica. Ad esempio, è falso sostenere che bere bevande calde serva a proteggersi dal contagio. Lo dice laSul web lee le bufale trovano terreno fertile. Una delle più recenti, sostiene che leucciderebbero o neutralizzerebbero il coronavirus, perché non resisterebbe a temperature superiori a 26-27°C. La fake tuttavia è ancor più elaborata: per la stessa ragione, infatti, stare al sole ed evitare le bevande fredde avrebbe gli stessi effetti benefici. Niente di più falso, affermano gli. Per quanto ancora non si conosca bene questo, alcune certezze possiamo affermarle. Innanzitutto, la nostra temperatura corporea è superiore di circa 10 gradi a quel limite, eppure il covid19 ci infetta.Inoltre, se ciò bastasse, esisterebbe già una cura per tutti. Ma per quella dovremo attendere il. La scienza spiega inoltre che i virus sono entità biologiche particolari, invadono l'organismo e lo sfruttano per rafforzarsi e diffondersi, come i parassiti. L'esposizione al sole e le bevande calde, comunque non sono metodi scientificamente provati die cura. Lo ha ribadito anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il virus poi si può neutralizzare solo con il il sistema immunitario.Per uccidere ilserve una temperatura di 60 °C, ha affermato alla BBC la virologa Sally Bloomsfield. Può essere dunque più utile lavare ia questa temperatura. Ma la prevenzione migliore resta seguire ledelle autorità: lavarsi a lungo e spesso le mani, stare a debita distanza dalle persone e ridurre allo stretto indispensabile i contatti sociali. Le bevande calde possono servire per alleviare i sintomi magari legati all'influenza o al raffreddore, come la gola infiammata, ma non curare l'infezione. E si possono bere quelle ghiacciate senza paura che favoriscano il contagio.