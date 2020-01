Choc tossico da coppetta mestruale: amputati piedi e dita delle mania una donna di 36 anni

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 16:10

Ha avuto unoin seguito all'utilizzo dellae, per salvarla, i medici hanno dovuto ricorrere all'. Una vicenda agghiacciante, quella che ha riguardato unache vive in, questo il nome della donna, ha accusato unodovuto all'utilizzo delladurante il ciclo. Un effetto collaterale molto raro, ma possibile, che può avere delle conseguenze devastanti. Tutto è iniziato nel mese di aprile dello scorso anno: dopo aver utilizzato la coppetta mestruale, la donna aveva iniziato ad accusare un lieve dolore al basso ventre, che però col passare dei giorni era aumentato d'intensità fino a diventare insopportabile.Una volta giunta al pronto soccorso, alla 36enne erano stati diagnosticati i calcoli renali, ma i medici avevano preso una cantonata. Il giorno seguente, dopo aver perso i sensi, la donna era stata immediatamente ricoverata e solo allora era stata effettuata la diagnosi corretta:, che può portare alla morte. Per salvare la donna, i medici hanno dovuto, assistendola per tre lunghe settimane in terapia intensiva.La vicenda è diventata pubblica nelle ultime ore, a pochi giorni di distanza dalla morte di una 17enne belga che aveva accusato lo choc tossico dopo aver utilizzato dei tamponi. Oggi che Sandrine si è ristabilita, portando gli evidenti segni dell'amputazione sul proprio corpo, la donna denuncia: «Non potevo certo immaginare che usare unapotesse avere delle conseguenze così gravi. Nelle istruzioni si legge che possono essere utilizzate 4, 6, 8 o 12 ore al giorno. Possibile che non faccia tutta questa differenza? Le donne hanno bisogno di istruzioni chiare e univoche, ne va della loro salute».