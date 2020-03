Coronavirus, niente mascherine in giro: ecco come poterle riutilizzare senza rischi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 17:35

In piena emergenza dascarseggianotra cui le. Va detto inoltre che le stesse mascherine hanno una durata limitata e non possono essere usate per molte ore o addirittura per giorni. Eppure in certi casi è possibile riutilizzarle, purché si segua una precisa procedura di “sanitizzazione”.A spiegarlo è lo Stabilimento chimico farmaceutico militare dell’Agenzia Industrie Difesa. Viene però specificato che questa procedura è sconsigliata a persone che si trovano a stretto contatto con persone infette, visto che non ne è stata provata scientificamente l'efficacia.Per poter usare più volte una mascherina è sufficiente una soluzione idroalcolica al 70%, possibilmente in erogatore spray ecologico o altro dispenser idoneo alla nebulizzazione. Dopo aver lavato bene le mani ed essersele igienizzate si toglie la mascherina, facendo attenzione a non mettere le mani. A questo punto si lavano nuovamente le mani, si indossano dei guanti e si igienizza con un gel disinfettante. Poi si mette la mascherina con la parte esterna verso l’alto, su una superficie che precedentemente sarà stata sanitizzata con la stessa soluzione usata per le mani. Si spruzza la soluzione su tutta la mascherina, elastici compresi, in maniera uniforme senza eccedere nella bagnatura, su tutti e due i lati della mascherina stessa.Dopo l'operazione il dispositivo viene lasciato asciugare per almeno 30 minuti per consentire l'evaporazione dell'alcol. Se si sente ancora forte l'odore è sufficiente lasciarlo per più tempo, il tutto in un ambiente protetto. Poi la mascherina va conservata in una busta di plastica prima di essere utilizzata nuovamente.