Chirurgia estetica, il prof. Giulio Basoccu: «No agli interventi fatti in casa, 4 su 10 servono a riparare i danni di quelli sbagliati»

Dopo il drammatico episodio che ha visto Samanta Migliore perdere la vita dopo un intervento estetico a domicilio, è tornato prepotentemente d'attualità il far west del ritocco. Gli interventi di chirurgia estetica e plastica sono ormai una pratica di routine ma devono essere eseguiti da professionisti del settore ed in strutture adeguate.

Sono purtroppo ancora tantissime le persone che, pur di risparmiare per diventare belle, si affidano a sedicenti medici improvvisati che, senza nessuna autorizzazione, operano in abitazioni private o in cantine adibite a sale operatorie. La conseguenza è che attualmente quattro interventi di chirurgia estetica su dieci sono eseguiti per porre rimedio ai danni di altre operazioni, in buona parte fatte da abusivi.

Il Prof. Giulio Basoccu ribadisce quanto sia importante affidarsi a centri specializzati nel momento in cui si decide di fare un ritocco: “Il caso di questa donna – spiega – fa tornare d'attualità il delicato tema degli interventi 'fatti in casa' che purtroppo possono avere anche un finale drammatico come questo. Sono due gli elementi fondamentali: innanzitutto un intervento di tipo medicale e medico-estetico può essere effettuato solamente da medico, medico estetico o chirurgo, che abbia una laurea in medicina. Altro fattore indispensabile è l'ambiente dove si esegue il trattamento che comprensibilmente deve essere adatto, parliamo quindi di un ambulatorio che abbia gli strumenti medicali adeguati”.

