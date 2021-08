Cancro, malata di tumore all'ovaio prova a curarsi col "Metodo di Bella": Lucia morta a 48 anni

Lucia Candian è morta all'età di 48 anni a causa di un tumore dell'ovaio diagnosticato nel 2017. La donna ha deciso di curarsi affidandosi al Metodo Di Bella, dichiarato inefficace e senza valenza scientifica dal Ministero della Salute, già negli anni '90.

Le sperimentazioni condotte negli esseri umani seguendo le norme della buona ricerca scientifica hanno dimostrato che la cosiddetta terapia Di Bella non apporta benefici e non ha effetti terapeutici per la cura dei tumori: in alcuni casi, i pazienti trattati col metodo Di Bella sono vissuti meno di altri trattati con le terapie convenzionali.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, Lucia fino all'ultimo ha creduto di poter sconfiggere la grave malattia grazie alla cura del professore di fisiologia Luigi di Bella. Una cura a base di somatostatina, ormoni, molecole e vitamine da prendere in alternativa alla chemioterapia.

Le condizioni di salute della 48enne si sono aggravate negli ultimi mesi, tanto da convincerla ad affidarsi alle cure del Ca' Foncello di Treviso per una serie di esami e visite di supporto. Giovedì scorso gli esami medici hanno riscontrato una diffusione del tumore anche agli organi addominali e, nel giro di 48 ore, Lucia è morta. La famiglia ha deciso di destinare il ricavato del funerale alla Fondazione Di Bella.

