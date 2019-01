Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

». Lo rivela una nuova ricerca del, nel Regno Unito. Tuttavia Weilin Wu, uno dei medici del centro, non crea allarmismi diffusi: «. Questo studio fornisce le migliori prove ricavate fino ad oggi per supportare l'attuale raccomandazione di valutare i rischi per i pazienti più anziani con raucedine persistente».Nel Regno Unito, ci sono circa 2mila nuovi casi di cancro laringeo ogni anno. La ricerca, condotta dall'Università di Exeter, ha esaminato i dati i oltre 600 pazienti di medicina generale e ha esaminato 806 pazienti con diagnosi di tumore della laringe e 3.559 pazienti sottoposti a semplici controlli. Lo studio è stato pubblicato nel«Il significato dello studio - spiega la dottoressa e autrice Elizabeth Shephard - è che abbiamo scoperto che la raucedine è un elemento importante per il cancro della laringe, ma significativamente il rischio aumenta notevolmente quando è combinato con un mal di gola ricorrente». Un altro degli autori dello studio, il professor Willie Hamilton, è responsabile clinico per le attuali linee guida dell'Istituto nazionale per la salute e l'eccellenza di cura (NICE). Sostiene che la loro ricerca è importante perché «ha mostrato la potenziale gravità di alcune combinazioni di sintomi precedentemente ritenute a basso rischio».Il professore sottolinea però che non si sta parlando di un qualsiasi mal di gola: «deve essere abbastanza significativo. Siamo tutti abituati al mal di gola, ma quelli che vengono segnalati ai medici generici sono già insoliti perché sono andati oltre le norme del paziente. Ma a preoccupare è la combinazione di sintomi persistenti: mal di gola, raucedine e problemi respiratori o di deglutizione. Questi potrebbero rappresentare un avvertimento».