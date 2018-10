Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Une tra 20 anni non sarà più un «problema di salute pubblica». Grazie ai programmi di screening e alla vaccinazione per l'Hpv l', il collo dell'utero. Lo afferma uno studio pubblicato su, secondo cui il traguardo sarà raggiunto nel 2028.L'Australia, ricorda lo studio, ha istituito il suo programma di screening sui tumori cervicali nel 1991, ed è stata tra i primi paesi ad adottare la vaccinazione per l'Hpv e ad estenderla a entrambi i sessi, con un tasso di copertura che ha raggiunto il 79% per le ragazze e il 73% per i ragazzi.I ricercatori dell'hanno elaborato un modello matematico per prevedere, sulla base degli effetti di questi due fattori, l'andamento del numero dei casi. Secondo la proiezione nel 2022 nel paese ci saranno meno di sei casi ogni 100mila abitanti, abbastanza pochi da farlo designare come 'tumore raro', mentre nel 2028 la cifra scenderà ancora arrivando a 4.Le morti saranno invece meno di una su 100mila nel 2035. «Se saranno mantenuti l'alta copertura vaccinale e l'adesione agli screening - concludono gli autori -, il cancro cervicale potrebbe essere considerato eliminato come problema di salute pubblica entro i prossimi 20 anni». In Italia, afferma il sito dell'Airc, ogni anno si manifestano circa 2.300 nuovi casi prevalentemente in forma iniziale, mentre una donna su 10.000 riceve una diagnosi di tumore della cervice in forma avanzata. Ci sono nel nostro paese ogni anno circa 430 donne che muoiono di carcinoma della cervice.