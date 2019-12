Tingere o lisciare i capelli può aumentare il rischio di cancro al seno

che usano tinture e prodotti chimici per la stiratura dei capelli hanno un rischio maggiore di sviluppare il cancro al seno, rispetto a quelle che non usano queste sostanze. Lo rivela uno studio americano pubblicato online sull'International Journal of Cancer. Utilizzando i dati di 46.709 donne incluse nel 'Sisters Study', i ricercatori del National Institute of Environmental Health Sciences (Niehs) Usa hanno scoperto che coloro che si erano tinte i capelli nell'anno prima dell'arruolamento nello studio avevano il 9% di probabilità in più di sviluppare cancro al seno.



Leggi anche > Cancro al seno negli uomini in aumento: «Diagnosi più difficile, si rischia di più» Le donnehanno un rischio maggiore di sviluppare il cancro al seno, rispetto a quelle che non usano queste sostanze. Lo rivela uno studio americano pubblicato online sull'International Journal of Cancer. Utilizzando i dati di 46.709 donne incluse nel 'Sisters Study', i ricercatori del National Institute of Environmental Health Sciences (Niehs) Usa hanno scoperto che coloro che si erano tinte i capelli nell'anno prima dell'arruolamento nello studio avevano il 9% di probabilità in più di sviluppare cancro al seno.

In particolare, tra le donne afroamericane l'uso di tinte permanenti almeno ogni 5-8 settimane è risultato associato a un aumento del rischio del 60% di tumore mammario, rispetto a un aumento dell'8% per le donne bianche. Il team di ricerca ha riscontrato un aumento minimo o nullo del rischio di neoplasia per l'uso di coloranti semipermanenti o temporanei.



«In passato il legame tra la tintura per capelli e il cancro è stato studiato a lungo, ma i risultati sono sempre stati incoerenti», ha dichiarato l'autrice del nuovo lavoro, Alexandra White, capo del Niehs Environment and Cancer Epidemiology Group. «Nel nostro studio, abbiamo notato un rischio più elevato di cancro al seno associato all'uso della tintura per capelli, e l'effetto è più forte nelle donne afroamericane, in particolare quelle che ne fanno un uso frequente».



LE SOSTANZE PER 'LISCIARE' I CAPELLI Altra scoperta interessante è quella relativa all'associazione tra l'uso di sostanze chimiche per 'lisciare' i capelli e il cancro al seno. White e colleghi hanno scoperto che le donne che le utilizzano almeno ogni 5-8 settimane hanno circa il 30% in più di probabilità di sviluppare il cancro al seno. Mentre l'associazione tra i trattamenti per la stiratura e il cancro al seno è apparso simile nelle donne afroamericane e bianche, l'uso di questi prodotti è molto più comune tra le prime, notano gli autori.



Nessun allarme però: il coautore Dale Sandler, capo del Niehs Epidemiology Branch, avverte che sebbene esistano prove preliminari a supporto di questa associazione, i risultati dovranno essere replicati in altri studi. Ma le donne, per precauzione, dovrebbero smettere di tingersi i capelli, o di lisciarli chimicamente? «Siamo esposti a molti prodotti che potrebbero potenzialmente contribuire al cancro al seno - evidenzia l'esperto - ed è improbabile che ogni singolo fattore spieghi l'intero profilo di rischio di una donna. È troppo presto per formulare una ferma raccomandazione, ma evitare queste sostanze chimiche potrebbe essere una scelta atta a ridurre il rischio di questa malattia».

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA