Burioni dai no vax ai no mask: «Con la salute non si scherza». E posta il messaggio di un hater

Mascherina sì o no? Il virologo Roberto Burioni ha pubblicato sulla sua pagina Facebook lo screenshot di un messaggio ricevuto da un'insegnante di fitness, che tra un attacco e l'altro mette in discussione quanto detto dalla scienza. «Ho combattuto per anni contro i no-vax, adesso è arrivato il momento dei no-mask. Ricordate che per il coronavirus vale lo stesso discorso che valeva per i vaccini: con la salute non si scherza», scrive Burioni a proposito delle tesi secondo cui la mascherina 'fa male' e non va indossata.



Nel messaggio, l'insegnante

di yoga e fitness trainer professionale

dice a Burioni di non prendere

farmaci da anni: Non ho una febbre dal 2012 - sottolinea - ho impiegato 46 anni per essere così in forma. Non ho nemmeno un chilo di troppo e seguo una dieta vegetariana, mi alleno circa 3 ore al giorno tra yoga, pilates, camminate all’aria aperta e nuoto. A vederla, senza offesa, lei non mi sembra così in forma quanto me…

Se ci tenete tanto a guadagnare sulla nostra pelle, direi che prima di imporre vaccini a noi, dovreste fare voi da cavie e dare il buon esempio. Prima si vaccini lei e i suoi familiari e i suoi compari della casta politica, poi ne riparliamo. E un’ultima cosa: si vergogni dei soldi che ruba ai cittadini italiani per raccontare menzogne. Può prendere in giro gli esseri umani, ma non il karma e le assicuro che c’è per tutti e sempre giusto, obiettivo

. Poi la chiosa finale:

Un’ultima cosa: se la metta lei la mascherina

».