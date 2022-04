Bollettino Covid di Pasqua: 85 morti e 51.993 casi, ricoveri ancora in calo

Covid in Italia, il bollettino di domenica 17 aprile 2022, il giorno di Pasqua, del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 51.993 su 334.224 tamponi (ieri erano stati 63.815 su 424.482 tamponi), per un tasso di positività del 15,5%. I morti di oggi sono 85 (ieri erano stati 133), mentre gli attualmente positivi risalgono di 4.700 unità. Quasi 48mila i guariti in un solo giorno.

Crisanti: «Basta mascherine e quarantene per i positivi»

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale a 15.712.088 (+51.993), di cui 161.687 morti (+85) e 14.324.363 dimessi e guariti (+47.468). Gli attualmente positivi sono 1.226.038 (+4.700) di cui 1.215.877 in isolamento domiciliare (+4.828 rispetto a ieri), 9.758 ricoverati con sintomi (-130) e 403 malati in terapia intensiva (-8). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 33 (ieri erano stati 39).

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Aprile 2022, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA