Bella, la bimba che è nata con capelli e ciglia di due colori: può decidere se essere bionda o mora

Capelli e ciglia di due colori diversi? Non è l'ultimo trend della moda ma il singolare aspetto che Bella una bambina inglese di 11 anni ha fin dalla nascita. I capelli sono in parte biondi, in parte castano scuro: lo stesso per le ciglia. Nessuna tinta, ma un tratto genetico che le fa cambiare look senza trucchi a seconda dell'umore e dell'abbigliamento della giornata. Sembra divertente l'opzione che Bella ha a disposizione. Eppure secondo sua madre, Jenny Hill che vive a Lincoln in Gran Bretagna, il tratto genetico sarebbe causato dalla poliosi, diminuzione o assenza di melanina che può verificarsi in capelli, sopracciglia, ciglia o altre aree con peluria del corpo. A raccontare la sua storia sono diverse testate americane e inglesi.

La poliosi molto spesso si presenta con capelli con macchie o striature bianche o grigie. Bella non ha poi solo colori diversi di capelli, ma anche ciglia colorate in maniera differente. Secondo quanto riporta il portale Healthline in un approfondimento, la presenza di una ciuffo bianco o grigio di capelli è sufficiente per diagnosticare la condizione. Se la poliosi, condizione molto rara, sembra influenzare il bambino, è importante una visita medica: può infatti essere un segno di disturbi della tiroide, carenza di vitamina B-12 e altre serie condizioni di salute. Non c'è modo di cambiare permanentemente il colore dei capelli colpiti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 20:58

