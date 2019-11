Bambino disabile cammina per la prima volta dopo 4 anni: «È un miracolo»

Venerdì 29 Novembre 2019, 15:03

per la prima volta. E il suo sorriso conquista il web. Il piccolo Bleu Greenwoodda quando ha 4 mesi. La sua condizione non gli ha mai permesso di camminare e i medici non hanno mai dato speranze ai genitori, fino a quando però ilBleu, che oggi ha 4 anni, è riuscito a camminare dopo un delicatissimo intervento. I genitori non si sono mai arresi e hanno raccolto dei fondi per potersi permettere un intervento alla colonna. L'operazione era molto complicata e aveva basse possibilità di riuscita, ma il piccolo ha avuto la meglio e dopo una lunga fisioterapia è riuscito a camminare per la prima volta nella sua vita.La coppia di Leicester, in Inghilterra, non ha trattenuto il suo entusiasmo. «È stato il momento più emozionante della mia vita. È stato così bello e travolgente da vedere perché non avevamo mai pensato che potesse succedere. È la conferma di quanto il nostro bambino sia determinato e noi siamo così orgogliosi di lui. Abbiamo pianto tutti», ha raccontato la madre.