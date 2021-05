Festa della Mamma, torna l'Azalea della Ricerca Airc: come acquistare il regalo per sostenere la lotta ai tumori

"L’Azalea della Ricerca" torna nelle piazze domenica 9 maggio per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Domenica 9 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna l’appuntamento con "L’Azalea della Ricerca" di Fondazione AIRC, una pianta in regalo per aiutare la ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

"L’Azalea della Ricerca" in 37 anni, ha consentito ad AIRC di raccogliere oltre 275 milioni di euro per sostenere le ricerche degli scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate. Un impegno eccezionale che non può permettersi battute d’arresto: solamente lo scorso anno sono state stimate nel nostro Paese oltre 182.000 nuove diagnosi nel genere femminile e circa una donna su tre è colpita da un tumore nel corso della vita. Compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie e di governo, il 9 maggio i volontari AIRC torneranno nelle piazze per distribuire l’Azalea della Ricerca a fronte di una donazione di 15 euro. L’Azalea sarà affiancata da una speciale guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune facili ricette da dedicare alla mamma. Resterà comunque attiva la possibilità di ordinare l’azalea e farla consegnare a casa attraverso Amazon.it, che rinnova il suo supporto alla ricerca oncologica della Fondazione.

Approfondimento scientifico con il ricercatore Pier Paolo Di Fiore – Istituto Europeo di Oncologia I.R.C.C.S. S.r.l.

Seno: Scoperto un gene coinvolto nella formazione delle metastasi del cancro al seno

Le metastasi sono responsabili di circa il 90% della mortalità da cancro. Le cellule metastatiche migrano al di fuori del tumore primario e colonizzano organi distanti. I risultati pubblicati sulla rivista Nature Communications di uno studio sostenuto da Fondazione AIRC chiariscono uno dei meccanismi con cui le cellule maligne di un tumore acquistano proprietà invasive e metastatiche nel caso del tumore al seno. Spiega Pier Paolo Di Fiore, docente dell’Università degli Studi di Milano e a capo della ricerca portata avanti all'Istituto europeo di oncologia: “Un gene chiamato EPN3 può iniziare a esprimersi a livelli più alti del normale in alcune cellule del tumore. La conseguenza è l’attivazione di una serie di complessi meccanismi molecolari che nell’insieme prendono il nome, in gergo, di ‘transizione epitelio-mesenchimale’ (EMT). La EMT è in ultima analisi responsabile della migrazione e dell’invasività delle cellule tumorali”. Siamo ancora lontani dalla possibilità di utilizzare queste nuove importanti informazioni in clinica. “Tuttavia, con queste scoperte – conclude Di Fiore – aggiungiamo un altro tassello alla comprensione del complesso e fondamentale problema delle metastasi”.

