Avigan contro il coronavirus, ok dal ministro Speranza: «Via ai test sul medicinale giapponese»

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 08:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un medicinale sotto osservazione: si tratta dell'Avigan, che in Giappone sostengono abbia avviato decine di pazienti verso la guarigione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ne ha annunciato la sperimentazione da parte dell'Agenzia del farmaco: «La ricerca valuterà l'impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia».Il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Nicola Magrini, ospite alla trasmissine Otto e mezzo su La7, ha detto: «Si è parlato un pò impropriamente di questo vecchio farmaco antinfluenzale, l'Avigan, creando alte aspettative. Così abbiamo pensato a uno studio sull'Avigan ma le risposte non arriveranno prima di 3 o 4 settimane». Intanto la farmacia dell'ospedale San Martino di Genova ha fatto partire un ordine per il farmaco.