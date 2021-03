AstraZeneca, il ministro britannico: «Il nostro accordo vale più di quello con la Ue»

Sul vaccino AstraZeneca è sempre più braccio di ferro tra Gran Bretagna e Unione Europea. Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ha infatti rivendicato il maggior peso dell'accordo con l'azienda anglo-svedese rispetto a quello stipulato dall'Ue.

La diatriba è sostanzialmente di doppia natura, legale e politica. Va detto, però, che il vaccino anti-Covid di AstraZeneca è stato sviluppato dall'Università di Oxford con finanziamento pubblico da parte del Regno Unito. Ed è proprio per questo che Matt Hancock, ministro della Sanità del governo di Boris Johnson, in una intervista al Financial Times, ha rivendicato la priorità rispetto all'Unione Europea: «Io credo che le nazioni libere debbano seguire il diritto. Bruxelles ha un contratto fondato sulla clausola del massimo sforzo, noi un accordo in esclusiva. E il nostro contratto prevale sul loro: si chiama diritto contrattuale, è molto chiaro».

