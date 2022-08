Dopo il Covid crolla la prevenzione. Artemisia Lab: a Ferragosto elettrocardiogramma gratis per gli over 65

Dopo il Covid il sistema sanitario è sempre più in ginocchio. Lo rileva la Rete Artemisia Lab, che in una nota sottolinea come durante il periodo pandemico e post pandemico la popolazione non ha più fatto ricorso ai dovuti controlli necessari per la prevenzione, provocando un aggravamento degli arretrati diagnostici, in particolare: mancanza degli esami clinici – diagnostici di base per identificare malattie metaboliche e cardiovascolari, mancanza di elettrocardiogrammi o PAP test, che comportano – conseguentemente – una mancanza di tempestività di intervento talvolta irrimediabile.

Per tale ragione, la Dott.ssa Mariastella Giorlandino, amministratore della Rete Artemisia Lab, unitamente all’Associazione Artemisia Onlus, ha deciso di aprire tutti i propri Centri il 15 agosto per offrire a tutta la popolazione over 65 elettrocardiogrammi completamente gratuiti. Inoltre, per tutta la settimana di ferragosto tutte le strutture Artemisia Lab saranno aperte per offrire alla popolazione esami diagnostici veloci: risonanze, TAC ed esami di radiologia tradizionale.

Da più di due anni la Dott.ssa Giorlandino, anche in qualità di responsabile della sezione Laboratori di Analisi e Specialistica dell’associazione CONFAPI Sanità, ha manifestato il proprio impegno presentando non soltanto al Ministero della Salute, ma anche alla Conferenza Stato – Regioni, programmi e progetti volti ad accelerare l’abbattimento delle liste di attesa, promuovendo una sinergia tra sanità pubblica e privata, che consenta agli ospedali pubblici di accelerare l’abbattimento delle liste di attesa devolvendo alle strutture sanitarie private l’esecuzione dei percorsi diagnostici con circuito chiuso, che consentano ai pazienti di avere diagnosi comprensive di ago aspirato a costi addirittura inferiori rispetto a quelli delle strutture pubbliche.

«Purtroppo, dispiace constatare che prese di posizione meramente ideologiche non hanno consentito di raggiungere alcun accordo a tutela della salute della popolazione. Per tale ragione, la Rete Artemisia Lab si auspica che il nuovo governo sia caratterizzato da competenza, professionalità e coscienza deontologica, perché la sanità deve essere fondata sulla tutela della salute dei cittadini e non può essere considerata solo come un costo della spesa sanitaria pubblica, da giocare al ribasso. Ci si augura che il nuovo governo si assuma la responsabilità di scegliere “addetti ai lavori” competenti, che adottino le scelte più coerenti per abbattere velocemente il disastroso arretrato diagnostico che sta ormai divenendo irrecuperabile» si legge nella nota.

«Per far ciò, in ausilio alle necessità della popolazione, la Rete Artemisia Lab sarà aperta il 15 agosto per offrire elettrocardiogramma gratuiti a tutti gli over 65, esami diagnostici veloci per l’identificazione di malattie metaboliche ad un costo ridotto del 50%, nonché mettendo a disposizione, per la settimana di ferragosto, un numero verde al quale potranno rivolgersi le famiglie per avere un consulto pediatrico completamente gratuito per i propri bambini».

