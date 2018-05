Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avereè un disturbo che hanno diverse persone, spesso viene preso in modo ironico, ancor più spesso viene associato a quello che si è mangiato, ma c'è da chiarire che a volte può nascondere deiLa, infatti, potrebbe essere la spia di problemi di salute legati al nostro apparato digerente e se persistente e continua non va sottovalutata.Fare peti è un processo naturale e incontrollabile che avviene tra le 5 e le 15 volte al giorno, ma se si hanno frequenti episodi o se l'odore è particolarmente pungente questo può derivare sicuramente dall'assunzione di alcuni cibi. I più "pericolosi" sono sicuramente i legumi, ma anche i broccoli, la birra perché ricca di zolfo e alimenti molto zuccherini. Se magari si è esagerato con questi prodotti e il gonfiore è più accentuato del solito, non ci si dovrebbe preoccupare, tanto che sparirà in poche ore, ma se non fosse così bisogna valutare dei campanelli di allarme.L'aria nella pancia potrebbe nascondere anche delle patologie, come ad esempio la sindrome dell'intestino irritabile, potrebbe essere spia di un'intolleranza al lattosio o magari di celiachia. Nei casi più gravi potrebbe anche essere campanello di allarme di un cancro, ma va detto che in ognuno di questi casi ci sono un'altra lunga serie di sintomi da valutare. Nell'eventualità si fosse notato un cambiamento nel proprio organismo e delle funzionalità intestinali è bene comunque rivolgersi a un medico.