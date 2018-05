Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I problemi delaffliggono tanta gente, ma oggi esistono tecnologie in grado di risolverli senza ulteriori sofferenze. Si tratta di patologie che provocano dolore in età giovanile (è il caso delle deformità), ma soprattutto si concretizzano nell'impossibilità a camminare correttamente interessando le persone anziane. Il dottor, specialista in Ortopedia, spiega in una video intervista quali sono le tecniche più all'avanguardia in questo campo.Laè un approccio mininvasivo e rappresenta un'innovativa metodica che si propone di intervenire efficacemente sulle patologie del piede doloroso: alluce valgo e dita a martello, metatarsalgia, alluce rigido, Neuroma di Morton e sperone calcaneare e fascite plantare. Queste tecniche non prevedono tagli o inserzioni di mezzi metallici. Dopo l'intervento il recupero del paziente è rapido e poco doloroso.Nel campo dell'ortopedia molto importante è la: «Si tratta di una grossa opportunità di trattare la degenerazione artrosica a livello articolare con l'iniezione di grasso prelevato dall'addome al fine di farlo diventare una composizione così pura da essere bene accetta nell'articolazione. Il tessuto mantiene le sue prerogative e non si consuma nel tempo. Il mio scopo che tante volte raggiungo è sentirmi dire "Dottore, ho ricominciato a camminare senza dolore"».