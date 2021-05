Vaccino, a soli 8 mesi Vincenzo è il più giovane al mondo ad aver ricevuto 2 dosi Pfizer

Vincenzo Mincolla, un bambino di 8 mesi di New York, è la persona più giovane al mondo ad aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino Covid. Il neonato è uno dei 16 bambini che hanno preso parte alla sperimentazione Pfizer per la fascia d'età dai 6 mesi ai 2 anni. «Riteniamo entrambi che sia importante porre fine a questa pandemia, e il modo più rapido e sicuro è vaccinarci per uscirne», hanno commentato il primato del piccolo "Enzo" i suoi genitori, secondo quanto riporta Syracuse.com.

Vincenzo Mincolla ha ricevuto la sua seconda dose di vaccino lo scorso mercoledì nell'ambito di uno studio clinico condotto dalla Upstate Medical University, uno dei quattro ospedali negli Stati Uniti che testano il vaccino Pfizer nei bambini sotto i 5 anni. Gli Stati Uniti sono attualmente l'unico paese a eseguire tali test.

Vaccino agli adolescenti, il pediatra Moretti: «Immunizzarli, così la scuola tornerà in sicurezza»

Enzo, uno dei 16 neonati che partecipano alla sperimentazione sui bambini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni, ha ricevuto la sua prima iniezione tre settimane fa, quando ancora non aveva raggiunto gli 8 mesi di vita. I genitori del più giovane immunizzato al mondo, Mike e Marissa Mincolla, sono entrambi medici. «Entrambi pensiamo che sia importante porre fine a questa pandemia, e il modo più veloce e sicuro è quello di vaccinare la nostra via d'uscita», ha detto il papà del piccolo. I due raccontano di non aver avuro remore nel far somministrare il vaccino al bambino. Enzo non ha avuto, inoltre, effetti collaterali dopo entrambe le dosi del farmaco.

8-month-old from NY is youngest COVID vaccine recipient in the world https://t.co/XtuLhO76Wj pic.twitter.com/lvsBRvM705 — New York Post (@nypost) May 15, 2021

Pfizer, via libera per i 12-15enni negli Usa. Rasi: «Molto utile per immunità di gregge»

Al momento Pfizer ha temporaneamente interrotto il processo di sperimentazione per determinare se i bambini stiano ricevendo o meno la dose corretta del farmaco, secondo quanto affermato da Joseph Domachowske, medico di malattie infettive pediatriche a Upstate. «Il problema è che forse la dose è troppo bassa per questa fascia di età», ha detto il medico. «Questo perché tutti i bambini hanno tollerato bene il vaccino senza effetti collaterali».

Vaccino, Pfizer e Moderna sperimentano sui bambini di 6 mesi: «Possono essere infettati e trasmettere»



«Questo è stato un giorno fantastico per la scienza, i vaccini a mRNA, la nostra famiglia e, si spera, per aiutare a porre fine a questa pandemia !!! Voglio ringraziare SUNY Upstate, Pfizer e l'intero team di Upstate Research, in particolare il dottor Joseph Domachowske per averci separati dalla storia», scrive Michale Mincolla in un post facebook risalente al giorno della prima dose di vaccino. «Sono estremamente orgoglioso e fortunato che il nostro piccolo Enzo riceva il suo vaccino Pfizer Covid-19 e faccia parte della sperimentazione clinica di Fase 1 che coinvolge bambini di 6 mesi e 2 anni !!! In un fatto sorprendente dal dottor Domachowske, Enzo è il paziente più giovane al mondo (non è un errore di battitura) a ricevere il vaccino Covid-19 !!!! - continua - SUNY Upstate è uno dei soli 4 siti al mondo che attualmente partecipano agli studi clinici di Fase 1 e sono estremamente orgoglioso che Enzo faccia parte della storia !!! Grazie SUNY Upstate, grazie Pfizer e qui sta per aiutare a porre fine a questa pandemia e alla scienza goooo !!!!» conclude nel post.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA