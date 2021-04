«Ho malattia rara ma non posso prenotare il vaccino»: la denuncia di Jessica Polverini

Tra i dimenticati dal vaccino c'è Jessica Polverini, che lancia un appello a Mario Draghi. «Non cerco popolarità sui social. Sono qui per fare un appello che voi dovete aiutarmi a far arrivare in alto, in modo che qualcuno intervenga – dice in un video pubblicato sul suo profilo Instagram –. Ho 37 anni e sono affetta da mastocitosi sistemica, una malattia rara. Ma per la mia Regione (ndr, Lazio) non rientro tra le persone da vaccinare. In altre regioni il codice della mia patologia è stato inserito. Se prendo il Covid, posso morire».

Tra le lacrime continua a raccontare tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare finora. «Il mio medico curante ha scritto alla Asl e sono andata all'ospedale senza risultato. Presidente Draghi ci aiuti, io ci credo al Covid, non voglio morire. Ho una bambina piccola e una vita davanti. Capisco la scelta di partire dai più grandi, ma noi siamo il futuro».

Johnson & Johnson sospeso negli USA. Oggi in Italia le prime dosi

Anche il fratello Dario, ex calciatore della Pro Patria, ha condiviso il video di denuncia di Jessica. «Questo è l’appello di mia sorella, da anni combatte come una leonessa contro una malattia rara. Ascoltatela e vi chiedo di condividere più possibile per aiutare lei e chi si trova oggi nella sua situazione. Grazie».

Covid, pubblicato il documento con le linee guida per la vaccinazione sui luoghi di lavoro

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA