Alessandra, la prof stroncata in pochi mesi dal tumore: aveva 44 anni

di Emanuele Minca

Giovedì 25 Luglio 2019, 00:07

Comunità in lutto per la morte di insegnante di 44 anni, avvenuta sabato a San Vito, in provincia di Pordenone . Un tumore l'ha strappata all'affetto dei suoi cari nel giro di pochi mesi: lascia il marito Simone, i figli Giovanni Paolo e Gabriele, parenti e tanti amici.Grande la commozione ha suscitato la triste notizia tra colleghi insegnanti e studenti, che l'hanno sempre considerata una docente corretta e ligia.La Maniglio, che insegnava matematica e fisica al liceo Le Filandiere dal 2007, proveniva da, in, e si era trasferita qui in città proprio per insegnare nella scuola superiore. Qualche anno prima, nel 2001, aveva sposato Simone Contaldo, dipendente in un'azienda di Villotta, e dalla loro unione sono nati Giovanni Paolo di 13 anni e Gabriele di 11.