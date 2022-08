Trapianto di cuore e polmoni insieme al Molinette di Torino: salvata una ragazza di 19 anni

Intervento record all'ospedale Molinette di Torino. Una ragazza di 19 anni si è sottoposta a un trapianto multiplo salvavita. L'intervento è durato 12 ore: le sono stati trapianti cuore e due polmoni.

È stato portato a termine all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Per salvare la giovane, arrivata in Piemonte da Bari con un volo speciale dell'Areonautica Militare, è stata lanciata una richiesta in urgenza nazionale dei tre organi. Da un donatore di Trieste è stato prelevato il blocco cuore-polmoni. Al termine dell'intervento gli organi hanno preso a funzionare e la paziente ha iniziato a respirare da sola.

La ragazza è affetta da una rarissima malattia, l'ipertensione polmonare primitiva che compromette il funzionamento sia del cuore che dei polmoni, è stata operata in Ecmo (ossigenazione extracorporea, una tecnica che supporta le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea). L'intervento è stato eseguito da Mauro Rinaldi e da Massimo Boffini, con l’aiuto degli anestesisti Antonio Toscano e Federico Canavosio.

La paziente era in fin di vita

Sono arrivate a fine maggio le prime avvisaglie alla ragazza pugliese che già prima dell'operazione era sotto terapia con l'Ecmo e la ventilazione meccanica al Policlinico di Bari. Per lei l'unica strada percorribile era il trapianto e una volta arrivata a Torino è partita la richiesta urgente dei tre organi. Dopo 5 giorni la chiamata più attesa: il Centro Regionale Trapianti ha proposto un donatore. «È una storia a lieto fine per la ragazza e per la vita da vivere che ha ancora davanti a sé - commenta il dottor Giovanni La Valle, direttore generale Città della Salute di Torino -. Complimenti alle nostre équipes ed al sistema trapianti, che ancora una volta si confermano punto di eccellenza».

