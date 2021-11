Covid, ragazza muore a 20 anni per assistere i genitori malati: l'Università di Cassino le riconosce la laurea alla memoria

di Elena Pittiglio

L'università di Cassino e del Lazio Meridionale conferirà la laurea alla memoria alla studentessa Altynay Rahimova, 20 anni, di origine Kazaka, morta a luglio scorso per Covid. La cerimonia di conferimento si terrà il prossimo 2 dicembre, alle ore 10.30, nell'Aula Magna del Campus Folcara. La studentessa, iscritta al corso di laurea triennale in Economics and business, nonostante fosse arrivata a Cassino soltanto a gennaio 2021, era riuscita a sostenere soltanto i primi esami, quelli più duri del primo anno, acquisendo 24 crediti formativi e riportando una media di 24/30. Altynay era ben integrata nel contesto universitario, in particolare, nella comunità degli studenti internazionali. La ragazza, a giugno scorso, appresa la notizia che i suoi cari erano stati contagiati dal Covid, ha fatto ritorno a casa per stare vicino alla famiglia.

Una volta nel Paese d'origine si è ammalata anche lei. Purtroppo il virus, oltre alla giovane Altynay, ha portato via anche il papà e la madre della studentessa. L'unico della famiglia a salvarsi è stato il fratellino di 10 anni. Il Consiglio di laurea in Economia e Commercio ha ritenuto doveroso richiedere il riconoscimento della laurea post-mortem, nella certezza che Altynay, grazie alle sue qualità e alla voglia di studiare e apprendere la disciplina delle scienze economiche, avrebbe portato a termine il percorso di studi. Il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, presieduto dalla prof.ssa Enrica Iannucci, ha accolto e votato la richiesta di conferimento all'unanimità. La stessa richiesta è stata, poi, accolta dal Senato Accademico. Giovedì prossimo alla cerimonia di conferimento parteciperanno, oltre al rettore Marco dell'Isola, il sindaco di Cassino Enzo Salera e tutta la comunità accademica. Il momento sarà seguito in collegamento streaming dagli zii e dal fratellino di Altynay.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 22:09

