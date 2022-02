Nonna Giuseppina vaccinata a 107 anni: è tra le più anziane a ricevere la dose

Ha 107 anni, è in piena forma e ieri ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Ieri Giuseppina Treglia, classe 1914, di Manarola (frazione di Formia) ha accolto il team di medici dell'Asl di Latina che è venuto a domicilio per somministrare il vaccino Pfizer. Tra ventuno giorni, riceverà la seconda dose completando così il suo ciclo vaccinale. «È una delle vaccinate più anziane alla quale va un grande abbraccio» ha comunicato l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato in una nota.

Gli auguri del Sindaco per le 107 candeline

Giuseppina oggi vive con la figlia e il genero. Nella sua lunga vita ha superato tre pandemie e due guerre mondiali; Per ottanta anni è stata sposata con Salvatore d'Urso con cui ha avuto sei figli. "Nonna" Giuseppina è un'istituzione nella sua città, tanto che lo scorso 25 novembre, in occasione del suo 107esimo compleanno il sindaco di Formia Gianluca Taddeo è andato personalmente a casa sua a farle gli auguri.

Tuttavia, la donna più anziana vaccinata in provincia è Antonia Manzi, di Terracina. Ha già fatto il booster e il 20 febbraio compie 110 anni.

Nel Lazio copertura al 74%, oltre 12 milioni di vaccini

Nel Lazio si sono superati i 12,8 milioni di vaccini complessivi e sono oltre 3,5 milioni le dosi booster effettuate. Superato il 74% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 130 mila i bambini con prima dose.





Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA