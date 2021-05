Rara sindrome post-Covid, neonata salvata a Caltagirone: «Infiammazione multisistemica, 100 casi in Italia»

Una neonata di appena otto mesi affetta da una rara sindrome post-Covid è stata salvata a Caltagirone. «Ai nostri eroi, medici ed infermieri, va la nostra immensa gratitudine. Nulla può eguagliare le cure, le attenzioni ed il conforto ricevuto. Non dimenticheremo mai ciò che avete fatto», è il messaggio dei genitori della bimba al reparto di Pediatria dell'ospedale 'Gravina' di Caltagirone.

Sindrome infiammatoria multisistemica - La bimba adesso è a casa, sta bene ed è coccolata dai familiari. Quando arriva in ospedale le sue condizioni sono molto gravi. Le attenzioni dei sanitari si concentrano su diverse ipotesi e la diagnosi è subito chiara: si tratta della Sindrome infiammatoria multisistemica, una malattia che interessa diversi organi ed apparati e che si verifica raramente nei bambini dopo circa 4/6 settimane dall'infezione da Covid. In famiglia nessuno aveva sospettato di nulla. La bambina nelle settimane precedenti non aveva accusato alcun sintomo.

Un centinaio i casi in tutta Italia - «La diagnosi precoce e la terapia tempestiva - spiega il direttore dell'UOC di Pediatria Roberto Giugno - hanno consentito una rapida e completa guarigione. La maggior parte di questi casi ha, invece, bisogno di cure presso le terapie intensive. Vogliamo anche noi ringraziare i genitori della nostra piccolina. Il loro gesto ci ha commosso e ci invita a fare sempre di più e sempre meglio». Apprezzamento per il buon lavoro svolto dall'equipe della Pediatria dell'ospedale e dal suo primario è stato espresso dalla direzione aziendale: «Il reparto - afferma una nota - si conferma un punto di riferimento di altissimo livello». Attualmente in Italia sono un centinaio i casi descritti di Sindrome infiammatoria multisistemica, soprattutto nel Nord Italia e in particolare nelle zone maggiormente colpite dalla pandemia da Covid. In Sicilia sono noti meno di 10 casi. La bambina che è stata ricoverata nell'ospedale di Caltagirone sarebbe la più piccola paziente curata da questa Sindrome nell'Isola.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Maggio 2021, 12:42

