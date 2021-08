Gallipoli, gruppo di ragazze si contagia in vacanza: «Almeno 10 giorni di quarantena»

«Siamo tutte in quarantena per almeno dieci giorni». Quattro ragazze venete sono risultate positive al Covid dopo aver trascorso le vacanze a Gallipoli. Il risultato del tampone arriva con un sms sul cellulare di Sofia, che ha raccontato quanto accaduto attraverso un video su TikTok. «La informiamo che l'esito del tampone molecolare al Covid è POSITIVO», scrive la ULSS 6 Euganea, che è competente per il territorio di Padova.

Tutte positive

Del gruppo di amiche venete partite per il divertimento in Puglia, tutte sono state contagiate con il Covid. «Raga, io positiva», scrive Gio nel gruppo Whatsapp con le compagne di viaggio. «Sono positiva», risponde un'altra aggiungendo un'emoticon di pianto. Eppure la permanenza nella località turistica pugliese prediletta dai giovani era iniziata nel migliore dei modi. Drink alcolici, balli in discoteca e tanto divertimento. È finito però con il dramma della quarantena per almeno 10 giorni.

Il focolaio a Gallipoli

I contagi salgono in Salento, dove la variante Delta si diffonde soprattutto tra i giovani. Meno attenti a rispettare le indicazioni per evitare il contagio. Il virus, ora, si diffonde in particolare tra gli under35, con almeno 3 focolai sviluppatisi tra i giovanissimi presenti nelle mete rivierasche estive di Gallipoli e Otranto.

