Franco Trinca, No vax morto di Covid. Indagato il medico di base che lo esentò dal vaccino: «Lo rifarei»

Nuovo capitolo sulla morte di Franco Trinca. Si dice pronto a spiegare ai magistrati di aver «agito correttamente» il medico di base del biologo nutrizionista No vax Trinca - morto nei giorni scorsi a Città di Castello - iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo, secondo quanto riporta oggi il Corriere dell'Umbria.

«Io ho rilasciato al dottor Trinca - spiega il medico al quotidiano - una esenzione in scienza e coscienza e lo rifarei senza dubbio. Di certo non ho emesso quel certificato per le sue posizioni sul vaccino». Il biologo era tra i coordinatori del Movimento «Uniti per la libera scelta» contrario al vaccino. Trinca era deceduto a Perugia lo scorso 4 febbraio all’ospedale di Città di Castello, per complicanze legate a una polmonite bilaterale dopo il contagio da Covid.

