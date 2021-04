Covid, morto a Caserta Francesco Lanzante: era il direttore del noto Hotel Europa

Francesco Lanzante, direttore dell'Hotel Europa di Caserta molto amato dalla sua città, è morto nelle ultime ore per complicazioni dovute al Covid-19. Il commercialista, componente provinciale di Confesercenti, si è spento all'età di 48 anni dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate in pochi giorni a causa del virus. Francesco Lanzante lascia una moglie e due figli. Sono molti i messaggi di dolore dal mondo della politica e non solo che esprimono vicinanza alla sua famiglia.

E’ un momento di grande sofferenza per la Confesercenti Provinciale di Caserta, da poco ci è giunta la notizia che ci ha... Posted by Confesercenti Provinciale Di Caserta on Friday, 23 April 2021

Confesercenti lo ricorda così sulla propria pagina Facebook ufficiale: «E’ un momento di grande sofferenza per la Confesercenti Provinciale di Caserta, da poco ci è giunta la notizia che ci ha lasciato prematuramente, a causa del Covid, l’amico e collega di presidenza provinciale Francesco Lanzante. Il presidente Salvatore Petrella, il vicepresidente, il direttore, i colleghi della presidenza provinciale e della giunta si stringono commossi all’immenso dolore che ha colpito la famiglia Lanzante e tutto il team dell’hotel Europa Caserta».

